مكتوم بن محمد يطلع على أعمال شركة بلومبرغ العالمية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جعلت من دبي مركزاً رئيساً لصناعة الإعلام ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، وذلك بفضل امتلاكها بنية أساسية متطورة وتوفيرها مناخ مشجع على الإبداع والابتكار ما يتيح للإعلاميين والعاملين في حقل الإعلام مساحة رحبة لإطلاق طاقاتهم وأفكارهم المبدعة.

كما أكد سموه، أن دبي تواصل نهج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأحد الركائز المهمة للتنمية ضمن مختلف القطاعات الحيوية وهو ما يتجلى في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية ومنها الإعلامية، التي تحرص على أن تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، والاستفادة من المناخ الداعم لهذه الصناعة بما يخدم مصالح الجميع ويعزز الأهداف المستقبلية، في إطار من الحرية المسؤولة التي تعظم أخلاقيات ومهنية الإعلام في خدمة المجتمعات.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع بيتر جراور رئيس مجلس إدارة "بلومبرغ" العالمية، بمقر الشركة الإقليمي بمركز دبي المالي العالمي، بحضور سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وخلال الزيارة اطلع سموه من رئيس مجلس إدارة "بلومبرغ" على أعمال الشركة التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير الأخبار والمعلومات والخدمات المالية، وتعرف سموه على خططها المستقبلية لأعمالها في المنطقة من خلال مقرها الإقليمي في دبي وتغطي خدماته الإخبارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة، على أبرز ملامح التطوير التي أدخلتها الشركة على مقرها الإقليمي في دبي ومن أهمها استوديو البث التلفزيوني الفضائي المزود بأحدث تقنيات التصوير والبث التلفزيوني وتقدم من خلاله "بلومبرغ" برنامجها المتخصصة في عالم المال والأعمال والتطورات الاقتصادية والمالية على مدار الساعة.