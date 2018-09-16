حمدان بن زايد يصل إلى رومانيا

الشارقة 24 – وام:

وصل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى العاصمة بوخارست، اليوم الأحد، في زيارة رسمية لجمهورية رومانيا تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار، الدكتور تيودور ميليشكانو وزير الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتورة مونيكا دورينا غورغيتا وزيرة الدولة للشؤون الدولية في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتور كالين فابيانو رئيس دائرة المراسم في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، وسعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست وعدد من كبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لسموه .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم عبد الله الدرعي.