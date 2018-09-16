الأرصاد تتنبأ بطقس حار ورطب الإثنين

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الإثنين، حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً نهاراً، تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وأوضح المركز، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية-شمالية شرقية/15-30 كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً قد يضطرب مع آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:10، والمد الثاني عند الساعة 08:22، والجزر الأول عند الساعة 11:04، والجزر الثاني عند الساعة 02:00، وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58، والمد الثاني عند الساعة 05:13، والجزر الأول عند الساعة 09:21، والجزر الثاني عند الساعة 21:50 .