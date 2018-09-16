هزاع بن زايد يؤكد أهمية قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي 2018" بدورتها الثانية، والتي انطلقت أولى فعالياتها في أبوظبي، يوم الأحد، وجرى تخصيصها لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بحضور 300 مشارك، من الشركات الناشئة وطلبة الجامعات والمؤسسات المصرفية ومسرعات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالتكنولوجيا المالية، من داخل الإمارات وخارجها.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: إن "فينتك أبوظبي 2018"، تبحث في أعمالها الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية، تعزيزاً لدور العاصمة أبوظبي، في أن تكون منصة عالمية تلتقي فيها التجارب وتتلاقح الأفكار، وتستنبط الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي يهم شريحة كبيرة حول العالم.