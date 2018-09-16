الحمادي يشيد بمبادرة المدرسة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

ثمن معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الشراكة المميزة التي تجمع الوزارة مع المصرف المركزي، والتي أثمرت عن مبادرة مشتركة تمثلت بإصدار درهم تذكاري يحمل شعار "المدرسة الإماراتية"، معتبراً أن هذه المبادرة ستسهم في التعريف بالمدرسة الإماراتية على نطاق واسع ونشر ثقافة التميز والابتكار.

وقال معاليه، بمناسبة طرح المصرف المركزي لـ 250 ألف درهم تذكاري تحمل شعار "المدرسة الإماراتية" بقطر بلغ 24 مليمتراً ووزنه 6.10 جرام، ويتكون خليطه المعدني من النيكل والنحاس بناءً على مبادرة ثنائية مشتركة بين الجانبين لتعزيز مسيرة التعليم بالدولة، وحفزها على التقدم ومدها بمسوغات تطورها مجتمعياً ومؤسسياً، إن التعليم في دولة الإمارات أضحى من أكثر النظم التعليمية حداثة وتطوراً، وهو يواصل ريادته باعتبار أن التطوير المستمر سمة مهمة لمواكبة متطلبات ومستجدات العصر.

ولفت إلى أن وزارة التربية تعمل بشكل وثيق مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية للتعريف بالمدرسة الإماراتية ونشر مفاهيمها ومبادئها ورؤيتها ورسالتها، وهو ما يعزز من حضورها على الساحتين المحلية والعالمية، وبما يلبي طموحات القيادة الرشيدة بالوصول إلى تعليم من الطراز الرفيع الضامن لمستويات متميزة لطلبتنا وتأتي هذه المبادرة مع مصرف الإمارات المركزي لتصب في هذا الاتجاه.