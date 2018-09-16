الإمارات تشارك في اجتماع "مجموعة قلب آسيا"

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع "مجموعة قلب آسيا - عملية إسطنبول"، بشأن أفغانستان، وذلك في العاصمة الأفغانية كابول.

ضم وفد الدولة المشارك أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحمد راشد الحبسي رئيس قسم جنوب آسيا في الوزارة.

وأكدت عديلة راز نائب وزير الخارجية الأفغاني في كلمة لها في بداية الاجتماع أهمية منصة قلب آسيا - عملية إسطنبول في دعم إحلال السلام في أفغانستان.

وتعنى "مجموعة قلب آسيا - عملية إسطنبول" بقضايا تعزيز الترابط بين أفغانستان والدول المجاورة ودول آسيا الوسطى، ودعم التجارة وسبل إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان.

ناقش المشاركون خلال الاجتماع سبل تقديم الدعم لأفغانستان في إطار عملية قلب آسيا، وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بين دول المجموعة لمكافحة الإرهاب.