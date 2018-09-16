النائب العام للدولة يستقبل وفد "الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات"

الشارقة 24 – وام:





استقبل سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بمكتبه بقصر الخبيرة في أبو ظبي، وفداً من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابع للأمم المتحدة، برئاسة البروفيسور وي هاو النائب الثاني لرئيس مجلس الهيئة بحضور المستشار طارق النقبي رئيس نيابة مكافحة المخدرات الاتحادية، يرافقهم العميد عبد الرحمن محمد العويس نائب مدير مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والعقيد صالح عبد الرحمن المطوع من وزارة الداخلية.

واطلع الوفد خلال اللقاء على الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة في التزامها بتطبيق معاهدات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ضمن النظام القانوني الدولي، واستعراض الإطار التشريعي لمكافحة المخدرات والتعديلات التي طرأت عليه بما يتفق والمتطلبات والاتفاقيات الدولية، ومدى التزام الدولة باتخاذ تدابير لتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج المتعاطين وإعادة إدماجهم في المجتمع كبديل عن العقوبات.

وأعرب وفد الهيئة الدولية عن الارتياح للتقدم الذي أحرزته الدولة في اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية في تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات.