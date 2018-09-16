رئيس الدولة يصدر مرسوماً باعتماد إضافي لميزانية 2018

الشارقة 24 – وام:





أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2018، في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

ونص المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018، بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.

ووفقاً للمرسوم بقانون تزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018، بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفاً و100 درهم.