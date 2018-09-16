نادي تراث الإمارات يشارك في اجتماعات مراكز الوثائق بدول مجلس التعاون

الشارقة 24 – وام:

شارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، في الدورة الـ 32 لاجتماعات الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافها مركز البحوث والدراسات الكويتية في مقره بالكويت مؤخراً.

وناقشت الدورة عدة مواضيع من بينها الخطة الاستراتيجية الشاملة للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لدول مجلس التعاون، واتفاقية التعاون مع الأرشيف الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، ومشروع تصوير الوثائق المتعلقة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي لدى الأرشيفات العالمية، والملتقى الدولي عن الوثائق في الخليج، وتشكيل فرق بحثية لدراسة التاريخ الشفوي، وغيرها من الأجندة.

وأكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التي مثلت النادي في الدورة إلى جانب لطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي في المركز أن الاجتماعات خرجت بحزمة من القرارات أهمها تبني استراتيجية شاملة لمنظومة الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات، التي من شأنها الإسهام والنهوض بالعمل الثقافي التاريخي الخليجي المشترك.