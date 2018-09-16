"فاطمة بنت مبارك للتطوع" يطلق مبادرة "أطباء الإنسانية الشباب"

الشارقة 24 – وام:

دشن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، مبادرة أطباء الإنسانية الشباب في مبادرة تطوعية مبتكرة لاستقطاب الشباب من مختلف دول العالم وتأهيلهم وتمكينهم في خدمة الإنسانية، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة أو المذهب تحت شعار "على خطى زايد".

تأتي مبادرة أطباء الإنسانية الشباب استكمالاً للمبادرات التطوعية لبرنامج فاطمة بنت مبارك، والذي استطاع بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن تصل برسالتها الإنسانية للملايين من البشر في مختلف دول العالم من خلال برامج مبتكرة تساهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد.

وتم إطلاق المبادرة بالشراكة مع مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودي الألماني وأكاديمية زايد للعمل الإنساني في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني مبادرات تطوعية من قبل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة تزامناً مع مئوية زايد تساهم في إيجاد حلول واقعية لتمكين الشباب في العمل المجتمعي والتطوعي التخصصي والتنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب أفضل الكفاءات من مختلف دول العالم وتأهيلها، ضمن برنامج فاطمة بنت مبارك لتطوير المهارات الطبية التخصصية، بالشراكة مع أفضل الجامعات والمراكز الطبية في أميركا وبريطانيا.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن مبادرة أطباء الإنسانية الشباب هي مبادرة غير مسبوقة الأولى من نوعها في العالم تركز على بناء القدرات وتمكين الشباب في العمل الطبي التخصصي التطوعي للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم، وذلك في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع والذي دشن في أغسطس الماضي تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة" بتوجيهات كريمة من سمو "أم الإمارات".