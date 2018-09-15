سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لدى ناميبيا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا أوراق اعتماده بصفته سفيراً فوق العادة، ومفوضاً غير مقيم لدى جمهورية ناميبيا، إلى الرئيس هيغ جينغوب، رئيس جمهورية ناميبيا في مقر الرئاسة بالعاصمة ونيدهوك الخميس، وذلك بحضور نائبة رئيسة الوزراء، ووزيرة العلاقات الدولية ومدير إدارة المراسم.

وبعد الانتهاء من مراسم تقديم الأوراق عقد الرئيس هبغ جينغوب وسعادة السفير محش سعيد الهاملي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بناميبيا، اجتماعاً بقصر الرئاسة تناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.