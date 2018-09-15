"الهلال الأحمر" يغيث أهالي الفجير بوادي حضرموت باليمن

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، مساعدات إغاثية عاجلة على أبناء وأهالي منطقة الفجير في مديرية تريم بوادي حضرموت، باليمن، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بسكان هذه المناطق.

وقامت فرق التوزيع التابعة للهيئة، بتوزيع مجموعة من السلال الغذائية استهدفت 1400 فرد من الأسر المحتاجة والمعوزة، وذوي الدخل المحدود في أحياء منطقة الفجير، حيث عبر المواطنون المستفيدون عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية الإماراتية، التي من شأنها التخفيف من معاناتهم، نظراً لظروفهم الصعبة وفقدانهم مقومات الحياة، نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي، وتعطل مصادر الدخل التي تأمن لهم الحصول على لقمة العيش.