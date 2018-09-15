عمار النعيمي يطلق الخرائط التفاعلية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، مبادرة "الخرائط التفاعلية"، إحدى مبادرات تعداد عجمان من المايكرو إلى الميزو، والتي أعلن عنها في عام 2017 وتهدف إلى الانتقال بتجهيز ونشر واستخدام بيانات إمارة عجمان من الوضع الكلي "الماكرو"، إلى الوضع الوسطي "الميزو"، والذي يتمثل في توفير الإحصاءات والبيانات والمؤشرات على مستوى المجتمعات المحلية، مما يتيح إجراء مقارنات بين تلك المجتمعات والأحياء داخل المدينة الواحدة، أو بين مدن ومناطق الإمارة.

وكشفت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، عن إطلاق خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء والتنافسية، لعرض المؤشرات الإحصائية على هيئة خرائط موضوعية ورسومات بيانية قابلة للتخصيص، الأمر الذي سيتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة على مستوى المناطق الجغرافية لإمارة عجمان.