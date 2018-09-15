الإمارات تطلق أول مسابقة وطنية طلابية عن العلوم النووية

الشارقة 24:

أطلقت البعثة الدائمة للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول مسابقة طلابية وطنية في مجال العلوم النووية واستخداماتها لخدمة التنمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتسلط المسابقة الضوء على الاستخدامات السلمية للتطبيقات النووية في تنمية المجتمع إذ يمكن المشاركة في المسابقة من خلال التقدم إلى مجال من المجالات الثلاث والتي تضم: تحسين صحة الإنسان وحماية البيئة والمصادر المائية وتوليد الطاقة النظيفة.

وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الثانوية في الإمارات والذي تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 عاماً، وتشجعهم بتقديم أفكارهم عبر ارسال مقترح يتعلق بإحدى هذه المجالات عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتتماشى مجالات المسابقة الثلاث مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت من قبل دولة الإمارات في عام 2015 حيث يتماشى الهدف 7 مع مجالات المسابقة والذي يركز على ضرورة توفير "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" للجميع وبشكل متجدد ومتطور.

كما تتماشى المسابقة مع الهدف 3 والذي يهتم بتوفير "الصحة الجيدة والرفاه" للجميع وفي جميع الاعمار.

وأخيراً الأهداف 6 و13 و15 و16 التي تدعم استخدام التطبيقات النووية في مكافحة التغير المناخي وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وحماية البيئة.

وقال سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تضع حكومة الإمارات أهمية قصوى لتمكين الشباب وبناء قدراتهم لقيادة المستقبل، حيث نرى اليوم عدداً كبيراً من الشباب الإماراتي في مراكز قيادية داخل الدولة وخارجها، وتهدف المسابقة إلى تعزيز فكر الطلاب بالعلوم النووية وتقوية حس المسؤولية لدى الشباب".

ويمكن لطلاب المدارس الثانوية المشاركة في المسابقة وتقديم مقترحاتهم قبل 30 سبتمبر 2018 عبر الرابط التالي "https://bit.ly/2sFhyWF".

وسوف يجرى بعد هذا التاريخ اختيار تسعة فرق للمشاركة في مرحلة التصفيات للمسابقة ليعرضوا مقترحاتهم أمام لجنة الحكام خلال الحلقة الشبابية والتي سوف تقام في 31 أكتوبر2018.

وسوف يكون بإمكان المشاركون في مرحلة التصفيات من زيارة محطة براكة للطاقة النووية فضلاً عن زيارة الفائزون إلى فيينا بالنمسا لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي عن العلوم النووية وتطبيقاتها والذي سيقام في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 28 الى 30 نوفمبر 2018 ليستمعوا إلى أهم النقاشات عن العلوم النووية وتطبيقاتها، كما سيحظى الفائزون بفرصة لزيارة مختبرات الوكالة في مدينة سايبرزدورف النمساوية.