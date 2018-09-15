نهيان بن مبارك يؤكد ضرورة تضافر الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاٍرهاب والوفد المرافق له.

وناقش معاليه خلال اللقاء، خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد العالم بأكمله، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة وتجفيف مصادر ومنابع تمويله المختلفة.

من جانبه أشاد فلاديمير فورونكوف بما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وبسياستها الحكيمة لنشر مبادئ التعايش السلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخر.

حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.