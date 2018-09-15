سفارة الدولة تشارك في اجتماع رؤساء الوكالات الدولية في روما

الشارقة 24 – وام:

شاركت سفارة الدولة في روما الجمعة، في الاجتماع المشترك غير الرسمي لرؤساء الوكالات الدولية في روما مع الأعضاء في مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

حضر الاجتماع رنا الظاهري سكرتير ثاني بسفارة الدولة في إيطاليا نيابة عن سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.

يأتي الاجتماع في سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة الرامية للنهوض بمنظومتها لجعلها أكثر فعالية وكفاءة، من خلال تحفيز الحوار بين الأجهزة الرئاسية للوكالات الثلاث حول الدعم المتبادل وأوجه التآزر التي باستطاعتها الاستفادة منها لتعزيز تعددية الأطراف وتحسين الاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى تشكيل نموذج للتعاون على مستويات مختلفة لتحقيق أهداف خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويهدف الاجتماع إلى تبادل الأفكار بشأن التعاون بين الوكالات الثلاث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لها، إلى جانب تناول النهج الإقليمي المقترح للعمل في منطقة الساحل.