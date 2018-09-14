سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جورجيا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة السفير عيسى عبد الله الباشه النعيمي، أوراق اعتماده اليوم الجمعة إلى الرئيس الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، سفيراً للدولة لدى جورجيا، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة تبليسي.

ونقل سعادة السفير للرئيس الجورجي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجورجيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الجورجي سفير الدولة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

وأشاد بعلاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والمراحل التي قطعتها، وعبر عن تطلعه لأن تتطور أكثر مع افتتاح سفارة الإمارات في تبليسي ومباشرة سعادة السفير مهامه بها، وتمنى له التوفيق والنجاح، وثمن الإنجازات الحضارية لدولة الإمارات والتي شهدها خلال زيارته الأخيرة لها.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من الوزراء ومستشاري الرئيس الجورجي، إلى جانب عبيد خليفة الكعبي المستشار بسفارة الإمارات.