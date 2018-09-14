طحنون بن محمد يعزي عبيد النعيمي في وفاة نجله

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عبيد صالح النعيمي في وفاة نجله خالد، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة فلج هزاع المنيزلة بمدينة العين.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.