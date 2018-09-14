سيف بن زايد يلتقي أعضاء لجنة إعادة إعمار "الجامع النوري"

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة لإعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء، والتي تعقد اجتماعها الأول في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

حضر اللقاء العميد محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة لإعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء، وارنستو ريناتو راميرز معاون مدير عام اليونيسكو للشؤون الثقافية، والدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق، ويوسف محمد الضبيع أمين عام مساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور قيس حسين وكيل وزارة الثقافة العراقية لشؤون السياحة والآثار، ورامون بليكوا سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، والدكتور رعد محمد رشاد الألوسي سفير جمهورية العراق لدى الدولة، والدكتور زكي أصلان المدير الإقليمي لمركز "إيكروم" الشارقة، وممثلين آخرين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".