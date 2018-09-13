الرئيس التونسي يقلد سفير الدولة وسام الجمهورية

الشارقة 24 – وام:

قلد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سعادة السفير سالم عيسى القطام الزعابي الصنف الأول من وسام الجمهورية، تقديراً لجهوده في علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله سعادة السفير الزعابي بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً للدولة لدى الجمهورية التونسية.

ونقل سعادة السفير للرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لتونس مزيد التقدم والازدهار.

من جهته، حمل الرئيس السبسي سعادة السفير نقل تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات الرقي والرفاه في ظل قيادتها الحكيمة.