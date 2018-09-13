سفارة الدولة بإثيوبيا تشارك في حفل عشاء إفريقي

الشارقة 24 – وام:

حضر أحمد فريد البدوي القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة لدى إثيوبيا، حفل العشاء الذي أقامه الدكتور ورقنه جبيو وزير خارجية إثيوبيا في فندق شيراتون أديس أبابا، بمناسبة انعقاد الخلوة الوزارية لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي.

وكانت الخلوة الوزارية، التي أقيمت في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي، قد ناقشت الإصلاحات الجارية في الاتحاد الإفريقي.

حضر حفل العشاء، كبار المسؤولين الحكوميين لدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إثيوبيا، ورؤساء المنظمات الدولية ورجال المال والأعمال.