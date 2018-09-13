الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة يوم الجمعة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الجمعة، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية-شمالية شرقية/15 - 28 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً ومثيرة للغبار نهاراً .

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:18، والثاني عند الساعة 04:44، والجزر الأول عند الساعة 09:45، والثاني عند الساعة 22:30 .

ونوه إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:28، والثاني عند الساعة 01:38، والجزر الأول عند الساعة 09:04، والثاني عند الساعة 07:18 .