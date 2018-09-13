جامعة لاهاي تمنح الجروان دكتوراه فخرية

الشارقة 24:

عقدت جامعة لاهاي للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، حفل تكريم بقاعة السلام بمقر محكمة العدل الدولية بلاهاي في هولندا، منحت خلاله درجة الدكتوراه الفخرية لمعالي أحمد الجروان رئيس المجلس، تقديراً لجهوده الحثيثة في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، ومساهمته الرئيسية في إنشاء وإطلاق المجلس وبرلمانه الدولي، وذلك بحضور عدد كبير من السفراء لدى هولندا، ورؤساء المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والمعنية بالتسامح والسلام حول العالم.

حضر التكريم، سعادة سعيد علي النويس سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، وعدد من السفراء العرب بهولندا.

وتوجه الجروان في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، ببالغ الشكر والتقدير لجامعة لاهاي على هذه المبادرة الكريمة، والتي من شأنها تحفيز العاملين في مجال التسامح والسلام، ودعم مساعي السلام حول العالم، كما توجه بالشكر للحضور الكريم على تقديرهم وحضورهم الكريم، مشيراً إلى أهمية ورمزية المكان، الذي يقام فيه الحفل بقاعة السلام بمقر محكمة العدل الدولية.

وقال معاليه: "لكن الفضل الأول الذي لا يفوتني أن أذكره في هذه المناسبة الكريمة، هو للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.