الإمارات تشارك في حوار سيؤول السابع للدفاع

الشارقة 24 – وام:

تشارك وزارة الدفاع، في فعاليات حوار سيؤول السابع للدفاع، الذي تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري.

يترأس وفد الوزارة، سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، يرافقه عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وتأتي مشاركة الوزارة، في حوار سيؤول السابع، تأكيداً على علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، خاصة المجالات العسكرية والدفاعية، التي تشهد اهتماماً من الجانبين، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطويره، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

والتقى سعادة وكيل وزارة الدفاع، على هامش الحوار، هون إيرل هوي وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما التقى سعادة مطر سالم علي الظاهري، نائب وزير الدفاع الوطني الكوري شو جو سوك، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري والدفاعي، بين البلدين الصديقين.