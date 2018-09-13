سيف بن زايد يستقبل وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأربعاء في أبوظبي، معالي فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

حضر اللقاء العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية والضباط وميسون الدح عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة، فيما ضم الوفد الزائر المرافق اجناسيو ابانيز المستشار الخاص لوكيل الأمين العام ومحمد شاه رئيس تخطيط السياسات وفرود مورينج منسق الأمم المتحدة في الإمارات.