سعيد بن طحنون يعزي في وفاة خلفان الكعبي وعبد الله النيادي

الشارقة 24 – وام:

قدّم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء الأربعاء، واجب العزاء لعلي خلفان علي سالم بن خليف الكعبي وإخوانه عبيد ونهيان وناصر ومحمد، في وفاة والدهم خلفان علي سالم بن خليف الكعبي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة هيلي بمدينة العين.

كما قدّم معالي الشيخ سعيد بن طحنون، أمس، واجب العزاء إلى سعيد عبد الله سعيد عبد الله النيادي وشقيقه راشد، في وفاة المغفور له والدهما عبد الله سعيد عبد الله النيادي، وذلك في خيمة العزاء بالظاهر في منطقة العين.

وأعرب معاليه عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدين.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.