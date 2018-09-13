ميثاء الشامسي ترأس وفد الدولة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وفد الدولة المشارك في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، والتي أقيمت، الخميس، في مسقط رأسه أكرا عاصمة غانا بحضور الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بجانب كبار ممثلي الحكومات الأجنبية.

وقدمت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي تعازي قيادة دولة الإمارات إلى رئيس غانا خلال اللقاء الذي عقد بينهما قبل مراسم تشييع الجنازة.

وضم وفد الدولة المشارك في مراسم التشييع سعادة خليفة الزعابي سفير الدولة في غانا.