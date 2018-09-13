عبد الله بن زايد يترأس اجتماع "مجلس التعليم" و"الموارد البشرية"

الشارقة 24 – وام:





ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الاجتماع الـ 27 للمجلس الذي عقد في أبوظبي.

وتوجه سموه في بداية الاجتماع بالتهنئة إلى دولة الإمارات حكومةً وشعباً وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنياً أن يعود عليهم بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه رسالة إلى طلبة الدولة المبتعثين للدراسة في مجموعة من أهم الجامعات على مستوى العالم بضرورة السعي والمثابرة في مشوارهم التعليمي لتحصيل أعلى الدرجات والحصول على الخبرات الضرورية، وذلك ليتمكنوا من رد الجميل إلى الوطن في المستقبل وتعزيز مسيرته التنموية نحو مستقبل مزدهر وواعد.

وأكد سموه ضرورة تمثيل دولة الإمارات بشكل يليق بسمعتها ليكونوا بحق خير سفراء يحملون اسم الدولة في جميع المحافل والمناسبات العالمية.

وناقش المجلس ملف البرامج الصحية والأنشطة البدنية والتغذية المدرسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم حيث جرى عرض إطار برامج التثقيف الصحي وآلية وقنوات تفعيله في المنظومة التعليمية.

وتم التطرق للبرامج المعززة للنشاط البدني والرياضي والتي تشمل الأنشطة البدنية المعززة للياقة والبطولات الرياضية والألعاب التنافسية الفردية التي يجري من خلالها اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة.

حضر الاجتماع، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد.