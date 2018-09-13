دار البر بعجمان تدعم مبادرة تجهيز منازل ذوي الإعاقة بمعدات ذكية

الشارقة 24 – وام:

قدمت جمعية دار البر فرع عجمان، تبرعاً مالياً بقيمة 199 ألف درهم، دعماً للمبادرة المجتمعية التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وتهدف إلى تجهيز منازل ذوي الإعاقة السمعية في إمارة عجمان بمستلزمات ومعدات ذكية تسهل عليهم الحياة.

وأوضح سعادة فيصل صحراوي مدير عام جمعية دار البر فرع عجمان، أن تبرع الجمعية لذوي الإعاقة السمعية جاء للتسهيل على هذه الفئة التي تحتاج من المجتمع العناية بمتطلباتها وإيجاد بيئة مثلى وخدمات مناسبة تلبي احتياجاتهم، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا ليتمكنوا من التواصل مع الآخرين بيسر وسهولة.