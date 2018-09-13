عبد الله بن زايد يبحث مع مسؤول أممي التعاون لمكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك انطلاقاً من نهجها الراسخ القائم على قيم الخير والسلام والعطاء الإنساني ومكافحة التطرف والإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.

من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب.