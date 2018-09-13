الإمارات تدعو إلى تطوير أساليب آليات مجلس حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات تشاطر اهتمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بالدور الهام الذي تضطلع به مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الاستعراض الدوري الشامل في مرافقة الدول بهدف تحسين سجلها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار الحوار البناء والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها الزعابي أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام حول الإحاطة الشفوية المقدمة من السيدة ميشيل باشليه، ودعا فيها المفوضة السامية إلى العمل على تطوير أساليب عمل تلك الآليات وتحسين أدائها وفقاً لتطلعات الدول وخدمة لحقوق الإنسان الجماعية منها والفردية.

ونقل سعادة السفير تهاني حكومة دولة الإمارات للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، واستعدادها لتقديم كل الدعم والمساندة للأنشطة التي تضطلع بها السيدة باشليه ومكتبها.

ودعا الزعابي المفوضية السامية إلى التعاون مع رئيس مجلس حقوق الإنسان للعمل على منع إساءة استخدام هذه الهيئة عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتماماته واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة بقاعته في مستوى متميز ورفيع قدر الإمكان.