فرسان الإمارات يتنافسون في "الألعاب العالمية للفروسية" بأميركا

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن المستوي المتميز الذي وصل إليه فرسان الإمارات يعكس المدى المتقدم الذي بلغوه في رياضة الفروسية التي ترتبط في جزء منها بتراث منطقة الخليج والمنطقة العربية على وجه العموم والتي كان للخيل دور كبير في صنع فصول مهمة من تاريخها.

جاء ذلك، خلال انطلاقة بطولة العالم للقدرة، ضمن النسخة الثامنة لمونديال ألعاب الفروسية التي تجري بمركز تريون للفروسية في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية، إذ تتنافس دولة الإمارات في الحدث الرياضي العالمي المتخصص في قطاع الفروسية بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب على المستوى الفردي أو الفرق، إذ أحرز سموه اللقب في النسخة الماضية من بطولة العالم لألعاب الفروسية والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا عام 2014. وقال سموه إن مواصلة دولة الإمارات تأكيد هيمنتها في مختلف سباقات القدرة ينبع في جزء منه إلى ما تملكه الدولة وفرسانها الكبار من رصيد حافل بمجال تنظيم واستضافة سباقات القدرة والمنافسة على ألقابها.

وأشار سموه إلى أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها وإصرار أبنائها على النجاح أصبحت وطنا للإنجازات في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد، وهو ما يزيد فرسان الإمارات عزيمة وإرادة على تحقيق الفوز وسط أبطال العالم لاسيما وأنهم خاضوا منافسات أكبر البطولات العالمية وأصبحوا معروفين بالقوة والجسارة والقدرة على حصد الألقاب.

وقد انطلق السباق في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً ولا تزال مراحله مستمرة والتي تبلغ مسافتها مائة وعشرين كيلو مترا بمشاركة 126 فارساً وفارسة يمثلون 40 دولة.

ويمتطي سمو ولي عهد دبي صهوة الجواد "كاستلبار كورسير"، ويضم فريق فرسان الإمارات أيضا كل من الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً صهوة الجواد "ضاحي"، والفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً صهوة الجواد " بوليو سوليوت"، والفارس عبد الله غانم المري ممتطياً صهوة الجواد "لوكليا ستاروود كوميت ".

وتقام بطولة العالم لألعاب الفروسية كل أربع سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وتعد أهم بطولات الفروسية في العالم وتمثل محفلا مهما لعشاق الخيول لمتابعة مختلف الأنشطة خلال أيام البطولة.