أمل القبيسي تستقبل مسؤول أممي لمكتب مكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف اليوم الأربعاء في مقر المجلس بأبوظبي فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء خطر التطرف والإرهاب الذي بات يهدد مختلف دول العالم، وأكدا على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحته وتجفيف مصادر ومنابع تمويله.

وثمنت معالي القبيسي جهود مكتب مكافحة الإرهاب المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون في محاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد معالي فلاديمير فورونكوف بترأس دولة الإمارات المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوي المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون كبير وغير مسبق لعمل المجموعة من قبل الأمم المتحدة.

وثمن المسؤول الأممي دور دولة الإمارات الفاعل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وسياستها الرامية إلى نشر السلام ومبادئ التسامح والاعتدال وتقبل الآخر، مشيداً بجهودها الكبيرة في التعاون الدولي على مستويات مختلفة.