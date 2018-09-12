سيف بن زايد يبحث التعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي اليوم الأربعاء، وفد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة برئاسة البروفيسور وي هاو النائب الثاني لرئيس الهيئة.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من وزارة الداخلية العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة وعدد من الضباط، ومن جانب الهيئة الدولية إمريك بيتكو عضو أمانتها العامة.