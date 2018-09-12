هزاع بن زايد يشهد حفل زفاف خليفة محمد الكعبي

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمناسبة زفاف خليفة محمد مطر سالم بن عابد الكعبي، على كريمة دحام الفندي راشد بوحميد المزروعي.

تخلل الحفل، الذي حضره جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس، العديد من عروض الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية .

وشكر الحضور، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على مشاركته أفراحهم، مؤكدين أهمية مثل هذه المناسبات في توطيد اللحمة الاجتماعية والأسرية في الإمارات.