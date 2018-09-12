اجتماع عسكري خليجي مصري أردني أميركي يبحث مكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، في أعمال اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى القيادة المركزية الأميركية والذي عقد، يوم الأربعاء، بدولة الكويت.

بدأ الاجتماع، بكلمة الفريق ركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، التي رحب فيها بالحضور، في بلدهم الثاني دولة الكويت.

تم خلال الاجتماع، بحث العديد من المحاور، منها ما يتعلق بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة ومحاربة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى مواضيع ذات صلة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة، في مواجهة مختلف التحديات، لضمان أمن واستقرار دول المنطقة.

وأكد المشاركون، ضرورة تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك بين الدول المجتمعة، استكمالاً للخطوات التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة.