إطلاق مبادرات الشيخ راشد بن سعود المعلا للأعمال

الشارقة 24 – وام:

أطلق الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين "مبادرات الشيخ راشد بن سعود المعلا للأعمال"، التي تم من خلالها إطلاق بوابة ذكية للخدمات التأمينية "بوابة رعاية الذكية"، بدعم من المجلس لخدمة قطاع الأعمال، وتحفيز دمج التكنولوجيا الحديثة، في تقديم خدمات القيمة المضافة .

جاء ذلك خلال حضور الشيخ أحمد بن سعود، توقيع اتفاقية دعم وشراكة استراتيجية بين حكومة أم القيوين وعدد من شركان التأمين، بهدف توفير معلومات مفصلة، حول أنواع وتغطيات وثائق التأمين للشركات والمستثمرين في الإمارة.

وتم إطلاق المبادرة، بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية، وعدد من كبار المسؤولين.