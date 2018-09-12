شراكة بين مركز الشباب العربي و30 جهة

الشارقة 24 – وام:

أعلن مركز الشباب العربي، عن شراكة استراتيجية مع أكثر من 30 جهة من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية البارزة ونخبة من الإعلاميين المعروفين على مستوى المنطقة، لتقديم الدورة الثانية من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة".

ويعد هذا البرنامج الأضخم من نوعه في المنطقة العربية، للارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين وصقل مهاراتهم، للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية، تضمن استمرارية تطور القطاع وتجعله أكثر قدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة ونقل صورة مشرفة عن الشباب العربي للعالم.

ويشكل البرنامج، الذي يقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، منصة مثالية تتيح لمئة شاب وشابة الحصول على فرصة الاستفادة من الخبرات الإعلامية في أعرق المؤسسات وأبرز المؤثرين الإعلاميين في المنطقة والعالم.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: إن قطاع الإعلام شهد تغيرات كثيرة مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي فقد أصبح الشباب الأكثر تعاطياً مع هذه الوسائل، ومنها برز جيل جديد من الإعلاميين الشباب لذلك نسعى من خلال هذا البرنامج الذي نتعاون فيه مع مجموعة من الشركاء من المؤسسات الإعلامية المرموقة ورواد قطاع الإعلام، للمساهمة في توفير منصة للاستفادة من الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية التي من شأنها المساهمة في تعزيز دور الشباب، في بناء بيئة إعلامية إيجابية تلبي احتياجاتهم بالحصول على معلومات ومحتوى علمي ومعرفي هادف ويحفزهم على تنمية مجتمعاتهم.