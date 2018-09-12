الأرصاد تتنبأ بطقس رطب ليلاً وصباحاً الخميس

الشارقة 24 – وام:





توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الخميس، غائماً جزئياً على المناطق الشرقية، مغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية-شمالية غربية/15-30 كم/ساعة تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً نهاراً، وتكون شمالية شرقية-جنوبية شرقية/12-28 كم/ساعة خلال الليل والصباح.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46، والمد الثاني عند الساعة 03:55، والجزر الأول عند الساعة 09:13، والجزر الثاني عند الساعة 21:41 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:55، والمد الثاني عند الساعة 00:51، والجزر الأول عند الساعة 18:22، والجزر الثاني عند الساعة 06:34.