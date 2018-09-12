الهوية: "احم نفسك بتعديل وضعك" مبادرة غير مسبوقة

الشارقة 24:

أكّد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أن دولة الإمارات ستبقى واحة أمن وطمأنينة، وموئلاً للسعادة والحياة الكريمة وقدوة عالمية في التسامح واحترام إنسانية الإنسان وصون كرامته، بصرف النظر عن انتمائه ولونه ومعتقده، وذلك انطلاقاً من القيم النبيلة التي تأسست عليها والقناعات السامية التي تجذّرت في وجدان أهلها، سواء على مستوى القيادة أو الشعب.

ورفع معاليه، خلال زيارته التفقدية لمركز الشهامة لاستقبال المخالفين، في إطار مبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك"، التي أطلقتها الهيئة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة، على ما تبذله من جهود وما توفّره من إمكانات لتظلّ الإمارات كما هو عهدها وطن السعادة وأرض الفرص الواعدة ومهوى قلوب الطامحين إلى العيش بحرية مسؤولة وكرامة مصونة، ومثالاً لسيادة القانون وتطبيقه بحزم لا يخالطه جور وبرأفة ورحمة لا يخالطهما لين أو ضعف أو تراخٍ.

واطلع معاليه، خلال الزيارة، على التجهيزات التي يتضمنها المركز والآليات المتبعة في تنظيم عملية استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم، بكل يسر وسهولة ووفق أفضل المعايير العالمية، وتابع جانباً من إجراءات تعديل أوضاع بعض المخالفين، وكذلك إجراءات منح أذونات المغادرة للراغبين منهم بالعودة إلى بلدانهم، ووجّه القائمين على المركز وكافّة المراكز المعنية بالمبادرة على مستوى الدولة بالحرص على توضيح كافّة المميزات والفرص التي تتضمنها المبادرة للمراجعين.