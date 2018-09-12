"التربية" تنظم مؤتمر أولياء الأمور الأربعاء المقبل

الشارقة 24 – وام:

تنظم وزارة التربية والتعليم مؤتمر أولياء الأمور، تحت عنوان "شركاء في مسيرتنا"، والذي يقام للمرة الأولى في جامعة خليفة بأبوظبي، الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور أولياء الأمور في النهوض بمسيرة التعليم بالدولة.

يقام الحدث تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والتربويين وأولياء الأمور وقيادات التربية والمتخصصين، لمناقشة قضايا تعليمية وتربوية مهمة وملحة، تسهم في تعزيز دور أولياء الأمور في تطور ونهضة التعليم بدولة الإمارات.

يأتي المؤتمر تكريساً لرؤية وزارة التربية والتعليم وأهدافها الاستراتيجية الطموحة وسعيها الجاد للتواصل والتكامل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي، وتبادل الأفكار والخبرات التي تخدم العملية التعليمية في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء منظومة أسرية ومجتمعية تحقق التكاملية بين أولياء الأمور والمدرسة، فضلاً عن تجسيد مبدأ استدامة المشاركة المؤثرة والفعالة في تعليم أبنائنا الطلبة، وتعزيزاً لدورهم كأولياء أمور في تحسين نمو الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وذهنياً ومعرفياً.