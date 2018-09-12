بلدية أم القيوين تنفذ حملات تفتيشية على المقاصف المدرسية

الشارقة 24 – وام:

نفذت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية أم القيوين حملات تفتيشية على المقاصف المدرسية في الإمارة، للتأكد من التزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة ومطابقة للاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المختصة.

وأكد غانم علي سعيد مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في البلدية أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار المتابعة المستمرة من قبل الإدارة لتحقيق السلامة الغذائية للطلبة، والتأكيد على الشركات الموردة بضرورة توفير وجبات صحية وسليمة حفاظاً على صحة الطلبة.

وقال إن الدور الرقابي على نوعية الغذاء المقدم للطلبة ضروري وهام لمتابعة الوجبات اليومية المقدمة وتنوع العناصر الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وملائمة الأنواع المقدمة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والتأكد من استبعاد جميع الأغذية المحظورة طبقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم التي تشمل اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية والبطاطا المقلية والشوكولاتة والشيبس ومشروبات الطاقة والأغذية المحتوية على ألوان صناعية.