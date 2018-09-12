"مواصفات" تطلق حملة توعوية حول العودة للمدارس الخميس

الشارقة 24:

تنظم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اعتباراً من يوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام، حملة توعوية بالمواصفات القياسية الإماراتية، واللوائح الفنية والأنظمة التي لها علاقة بموسم العودة للمدارس، والتي تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد على مستوى الدولة، تتضمن توعية مرئية للجمهور من أولياء الأمور والطلبة، من خلال منصة في فيستيفال سيتي بدبي، وكذا مطبوعات وأفلام قصيرة، وهدايا للطلاب، يقدمها فريق فني متخصص من الهيئة.

وقال المهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في الهيئة: إن الحملة التوعوية تعد الثانية من نوعها، خلال الفترة الماضية، بعد النجاح اللافت الذي حققته حملة مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات قبل أشهر عدة، مشيراً إلى أن الحملة الحالية ستركز على مواصفات الحافلات المدرسية، والمقاصف، والحليب ومنتجات الألبان، والعصائر والمشروبات، والأدوات الملامسة للأغذية، والرقابة على مياه الشرب، والحقائب، والأنظمة المتعلقة بالإضاءة، ومقاعد الأطفال، والمنتجات البلاستيكية، وغيرها.

وأشار خلف إلى أن الهيئة ستعرض على الجمهور، العديد من اللوائح الفنية التي تتعلق بصورة أو بأخرى باليوم الدراسي، والصف، والمقصف، والحافلة، ومنتجات الإضاءة، وحتى لعب الأطفال، وهي قرارات وزارية صدرت في وقت سابق، وترتبط بصورة مباشرة بضمان صحة وسلامة التلاميذ في يومهم الدراسي، من اللوائح والأنظمة التي يمكن أن تفيد قطاع المدارس والجامعات في الدولة.

وأكد أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تساهم، بمئات المطبوعات والكتب التثقيفية، والتي سيتم توزيعها على الأسر والطلاب والتلاميذ في منصة الهيئة لاقتنائها بصورة مجانية، مساهمة من المؤسسة في دعم الفعالية، بصورة تعكس روح الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية.