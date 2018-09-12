الإمارات ترعى اجتماعاً حول الميثاق الدولي للهجرة بجنيف

الشارقة 24:

رعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في إطار الاستعدادات لعقد قمة حكومية دولية في مدينة مراكش المغربية، في ديسمبر المقبل، لإقرار الميثاق الدولي للهجرة.

وشارك وفد الإمارات، برئاسة سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وبحضور ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في الاجتماع الذي استمر على مدى يومين.

وأكد المجتمعون، ضرورة إقامة شراكات أوثق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير الرعاية والحماية للأفراد الذين تنقطع بهم السبل.

ودعا الوفد، إلى منح دور مركزي للمسارات التشاورية الإقليمية المعنية بتنقل العمالة، كمسار حوار أبوظبي، في تطبيق آليات الميثاق الدولي للهجرة، وأكد حرص الدولة على تقديم الدعم الشامل للمبادرات العالمية ذات العلاقة.

وناقش وفد الدولة، خلال لقائه على هامش الاجتماع، لويز آربور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الموضوعات المتعلقة بالميثاق.

من جهة أخرى، أكدت عفراء البسطي، خلال لقاءات عقدتها مع ممثلي منظمات دولية غير حكومية، أهمية تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني، في تطبيق الميثاق الدولي للهجرة، مشيرة إلى أهمية دورها.