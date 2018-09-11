دول المقاطعة الأربع تفند المزاعم القطرية بمجلس حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

ألقى سعادة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، بياناً باسم دول المقاطعة الأربع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري اليوم تحت البند الثاني للدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالنقاش العام بشأن إحاطة المفوضة السامية الشفوية.

وقال البيان، إن الوفد القطري وبما ورد في بيانه كالعادة يحاول إقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها ممارساته وسياسته ضد الدول الأربع المقاطعة.

وأكدت الدول الأربع المقاطعة من جديد على أن الاجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسئولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصاراً كما تدعيه قطر.

وأضاف البيان "إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية".

وجددت الدول الأربع المقاطعة، التأكيد على تمسكها واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيداً عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، مؤكدة أنها لا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.

وأعربت الدول الأربع في البيان، عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني و جماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة، ودعت الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس و أدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز و رفيع قدر الإمكان.