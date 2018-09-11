وزراء الخارجية العرب يختتمون أعمال دورتهم الـ 150 بمشاركة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة الذي شارك في أعمال الدورة الخمسين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة عبد الله المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلي مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وسبل مكافحة الإرهاب، ومستجدات النزاعات في عدد من الدول العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.

وبحث وزراء الخارجية التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، التطورات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ورفض القانون العنصري للكيان الصهيوني وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.

وتطرق وزراء الخارجية إلى دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة الاحتلال للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

و ناقش الوزراء تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى من بينها مواجهة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر تسلح الكيان الصهيوني على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية – الأفريقية ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي – الروسي، والعلاقات مع دول جزر الباسفيك ودول أمريكا الجنوبية، و التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة .

كما ناقش الوزراء صيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.