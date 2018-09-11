هزاع بن زايد وسيف بن زايد وسلطان بن خليفة يحضرون أفراح الظاهري والرميثي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محمد برشيد الظاهري، و العصري سعيد برشيد الظاهري بمناسبة زفاف نجليهما سلطان و حمدان إلى كريمتي عتيق عبيد ثاني الرميثي و مبارك سعيد برشيد الظاهري، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين وأقارب العريسين وأصدقائهما، وتخللته عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.