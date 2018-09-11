"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تحتفي بالعام الهجري الجديد

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نتعلم منها الدروس والعبر والقيم الإنسانية العظيمة، ومنها قيم التسامح والتعايش والسلم، التي تعد نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.

جاء ذلك في تصريحات لسعادته، على هامش الاحتفال الذي نظمته الهيئة، يوم الثلاثاء، في أبوظبي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد.

ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وشعوب العالم الإسلامي، بهذه المناسبة العظيمة التي نستلهم منها العظات والمعاني السامية لديننا الحنيف.

من جانبه، قال فضيلة الشيخ طالب الشحي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمته خلال الحفل: إن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نستقي منها مقاصد الإسلام السمحة، مبيناً أنه من فضل الله علينا أن جعل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة عبر التاريخ واضحة كالشمس سهلة الفهم وتعد هذه السيرة هي التربية الحقيقية على مقاصد الإسلام العظيمة.

وأكد أن دولة الإمارات التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة تعمل على إبراز الصورة الحضارية والرسالة السمحة لديننا الإسلامي الحنيف.

وشدد على أن الهيئة أخذت على عاتقها أن تكون "مرجعية إسلامية عالمية"، فهي الآن تقوم وفق الأجندة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية بنشر الوعي الديني الذي يحقق ما أرسته قواعد الشريعة في الحفاظ على مبادئ التعايش السلمي ونبذ كل عنف وتطرف وغلو، ولا أدل على ذلك من مظاهر الاعتدال والوسطية في منابر صلاة الجمعة ودروس المساجد والمحاضرات والندوات والفعاليات المجتمعية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وتوجيه المجتمع عبر المركز الرسمي للإفتاء.