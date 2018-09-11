الأرصاد تتنبأ بطقس مغبر ورطب الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الأربعاء، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية-شمالية شرقية/15-30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12، والمد الثاني عند الساعة 03:06، والجزر الأول عند الساعة 08:40، والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

ويكون الموج ببحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:21، والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 17:40، والجزر الثاني عند الساعة 05:53.