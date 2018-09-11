الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع دارخان كاليتايف وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية كازاخستان، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة، لا سيما تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الكازاخي.

وأكد مروان بن غليطة، خلال لقائه الوزير كاليتايف، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، يوم الثلاثاء، حرص الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على المشاركة في الفعاليات البرلمانية المختلفة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية عبر اللقاءات والزيارات، بهدف تعزيز التواصل مع برلمانات وشعوب العالم.

من جانبه، أعرب كاليتايف عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أهمية علاقات الصداقة وتميزها بين كازاخستان والإمارات في المجالات كافة، وأكد أن بلاده تحرص على تطور العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب تصب في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.